Scontro tra pullman e due auto, ci sono cinque feriti. Rocambolesco incidente, al pronto soccorso di Novara due codici gialli e tre verdi.

Scontro tra pullman e due auto, ci sono cinque feriti

Cinque persone ferite, per fortuna nessuna in modo grave, a seguito di un singolare incidente che ha coinvolto un pullman e due auto. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 20 marzo, a Novara in corso Trieste, a ridosso dell’imbocco della tangenziale di Novara.

Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, a scontrarsi sonon stati un pullman della Sun e due vetture. L’impatto è stato violento, entrambe le auto hanno la parte anteriore sfasciata: la ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell’ordine giunte sul posto per i rilievi.

Il soccorso dei feriti

Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che hanno preso in cura le persone rimaste ferite. Per furtuna nulla di grave: alla fine sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara due codici gialli e tre verdi. In azione anche i vigili del fuoco che hanno ripulito la zona dell’incidente dai rottami e dai mezzi, riportando in sicurezza il traffico.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook