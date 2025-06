Scontro fra tre auto a Oleggio: muore una donna di 75 anni. Indagini per capire la dinamica dell’impatto. Feriti in modo leggero gli altri due conducenti.

Scontro fra tre auto a Oleggio: muore una donna di 75 anni

Una donna di 75 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno lungo la strada provinciale che collega Oleggio a Momo. La collisione è avvenuta intorno alle 15, coinvolgendo tre automobili che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra due veicoli è stato frontale e particolarmente violento. Poi è stata coinvolta in modo marginale la terza auto. La vittima, una donna italiana residente a Oleggio, si trovava alla guida di una delle auto che hanno impattato in modo frontale, ed è morta sul colpo.

L’intervento dei soccorritori

Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. Altre due persone, tra cui il terzo automobilista rimasto coinvolto in modo secondario, hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Il tratto di strada è stato chiuso per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi, con disagi soprattutto per i pendolari e per il traffico diretto verso Momo e il centro abitato di Oleggio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per coadiuvare le operazioni di soccorso e ripristinare la viabilità.

Sconcerto in zona

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Oleggio, dove la donna era molto conosciuta. Pensionata, da anni residente nella zona, era ben inserita nel tessuto sociale locale e in rapporto con numerose famiglie del territorio. Il sindaco, contattato nel tardo pomeriggio, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I militari dell’Arma stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi planimetrici effettuati sul posto. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un sorpasso azzardato o una mancata precedenza come possibile causa scatenante. Sarà fondamentale anche l’analisi delle condizioni dei veicoli e delle tracce lasciate sull’asfalto.

