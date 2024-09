Scossa di terremoto in provincia di Torino, epicentro a soli 6 chilometri di profondità. E’ accaduto l’altra notte nella zona delle valli di Lanzo.

Nelle prime ore della giornata di ieri, martedì 3 settembre, nelle valli di Lanzo, una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.6, con epicentro a Coassolo Torinese.

Alcuni residenti riferiscono adirittura di essere parecchio spaventati , svegliandosi di soprassalto sentendo il forte boato che ha preceduto il terremoto. Di certo la scossa è stata avvertita distintamente perché l’epicentro era a soli 6 km di profondità, fortunatamente però non ci sono stati danni o feriti. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Le testimonianze sui social

Sui social ieri mattina si potevano leggere diverse testimonianze di chi ha sentito chiaramente la scossa. Un utente scrive sul gruppo “Sei delle Valli di Lanzo, Cirié e dintorni” scrive: «Io casualmente mi ero svegliato ed ero fuori in balcone e ho sentito una botta tremenda sembrava tipo in esplosione ma poi ho guardato i lampadari ma non si muovevano e ho pensato magari ad un incidente sulla provinciale tra due macchine».

Un altro utente non è convinto della magnitudo 2.6 e commenta: «Secondo me.qualcosa di più perché la scossa e durata pochi secondi ma si è sentita forte».

Mentre altri utenti raccontano di un grande spavento e di una forte vibrazione che sembrava rompere da un momento all’altro le finestre delle abitazioni: «A Cafasse 4.15 uno spavento… Ha tremato tutto». «Da regione Cates le porte e i vetri sembravano scoppiare da un momento all’altro talmente la vibrazione è stata forte».

