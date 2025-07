Scossa di terremoto in Svizzera, avvertita anche nel Vco e alta Valsesia. Si è trattato di un sisma di magnitudo 4.2 con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Nessun danno.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata oggi, lunedì 21 luglio, poco prima delle 13 al confine tra Italia e Svizzera. L’epicentro, secondo quanto comunicato dal Servizio sismico svizzero (Sed), è stato localizzato nei pressi di Mürren, nel Canton Berna, a nord delle Alpi italiane, con ipocentro a circa sei chilometri di profondità.

Il sisma è stato avvertito chiaramente in territorio elvetico, in particolare tra il lago di Brienz e quello di Thun, ma il movimento tellurico è stato percepito in forma lieve anche in alcune aree del Piemonte settentrionale. Segnalazioni sono arrivate dall’alta Valsesia e dalle vallate montane del Verbano-Cusio-Ossola, dove diverse persone hanno riferito di aver avvertito un lieve tremolio, durato pochi secondi.

Da ricordare una magnitudine di 4.2 rientra nella fascia delle scosse “leggere”, che «sono percepite da molte persone, possono far tremare oggetti ma raramente causano danni».

Nessun danno a cose o persone

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che inizialmente aveva indicato un epicentro in provincia di Verbania, ha poi corretto i dati, localizzando il sisma oltre confine, in territorio svizzero. Non risultano comuni italiani entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro.

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose né in Svizzera né in Italia. La zona interessata dal sisma è considerata a bassa sismicità, e fenomeni di questa entità sono piuttosto rari.

