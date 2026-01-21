Seguici su

Scossa di terremoto vicino a Cervinia, avvertita anche in alta Valsesia

Un fenomeno leggero, ma ieri sera qualcuno in zona se n’è accorto.

Scossa di terremoto vicino a Cervinia, avvertita anche in alta Valsesia. Un fenomeno leggero, ma ieri sera qualcuno in zona se n'è accorto.

Nella serata di ieri, martedì 2o0 gennaio, alle 20.21 la terra ha tremato nella zona di Cervinia e Valtournenche. Più precisamente, l‘ipocentro era collocato a una profondità di 7 chilometri sotto i Laghi delle Cime bianche. Lo conferma la rilevazione dell’Ingv.

Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.3, quindi leggera. Ciò non toglie che si stata percepita in una zona abbastanza vasta. Lo conferma anche il Centro meteo Piemonte: «Come mostrato dalla mappa del risentimento sismico, la scossa è stata avvertita lievemente anche in alcune zone del Piemonte nordoccidentale tra Vco, Valsesia e Biellese.

Sui social c’è qualche conferma per quanto riguarda l’alta Valsesia, ma ovviamente la maggior parte delle persone non se n’è nemmeno accorta.

