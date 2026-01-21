Scossa di terremoto vicino a Cervinia, avvertita anche in alta Valsesia. Un fenomeno leggero, ma ieri sera qualcuno in zona se n’è accorto.

Scossa di terremoto vicino a Cervinia, avvertita anche in alta Valsesia

Nella serata di ieri, martedì 2o0 gennaio, alle 20.21 la terra ha tremato nella zona di Cervinia e Valtournenche. Più precisamente, l‘ipocentro era collocato a una profondità di 7 chilometri sotto i Laghi delle Cime bianche. Lo conferma la rilevazione dell’Ingv.

Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.3, quindi leggera. Ciò non toglie che si stata percepita in una zona abbastanza vasta. Lo conferma anche il Centro meteo Piemonte: «Come mostrato dalla mappa del risentimento sismico, la scossa è stata avvertita lievemente anche in alcune zone del Piemonte nordoccidentale tra Vco, Valsesia e Biellese.

Sui social c’è qualche conferma per quanto riguarda l’alta Valsesia, ma ovviamente la maggior parte delle persone non se n’è nemmeno accorta.

