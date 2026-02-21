Scuote il figlioletto di 10 giorni e gli provoca lesioni cerebrali: condannata la madre. Una vicenda terribile: il bimbo porterà conseguenze permanenti.

Scuote il figlioletto di 10 giorni e gli provoca lesioni cerebrali: condannata la madre

È stata condannata a due anni di reclusione una giovane mamma di origini ungheresi accusata di aver provocato gravissime lesioni al figlio di appena dieci giorni. La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi dal tribunale di Asti al termine del processo con rito abbreviato.

I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 dicembre 2023, all’interno della comunità “Il Mughetto” di Castello d’Annone, dove la donna era ospitata con i suoi due figli dopo essere fuggita da una situazione di maltrattamenti domestici. La mattina del 6 dicembre gli operatori hanno trovato il neonato in stato di semi incoscienza: non piangeva e non reagiva agli stimoli.

La sindrome del bambino scosso

Trasportato in ospedale, i medici hanno subito ipotizzato la cosiddetta sindrome del bambino scosso, una grave forma di maltrattamento che può causare danni cerebrali permanenti. Secondo l’accusa, nel tentativo di farlo smettere di piangere, la madre lo avrebbe scosso con forza, provocandogli un’emorragia cerebrale e lesioni risultate irreversibili.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sette anni, ma il giudice ha riconosciuto le attenuanti previste dalla legge, infliggendo una pena di due anni. Le perizie mediche hanno stabilito che il piccolo è stato colpito da una severa encefalopatia e che le conseguenze sono insanabili: oggi vive in condizioni gravissime, assistito in una struttura specializzata a Torino.

Una storia tristissima

La consulenza psichiatrica ha escluso problemi di incapacità di intendere e volere, pur evidenziando il forte stress emotivo in cui si trovava la donna, tra la recente gravidanza e l’allontanamento forzato da casa per le violenze subite dal compagno.

«Una storia tristissima», ha commentato il legale della donna. Da quel giorno la madre non ha più rivisto il bambino.

