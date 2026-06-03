Sedici chili di marijuana nascosti nell’auto: arrestato un uomo sulla A26

Più di 16 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Ovada durante un controllo sull’autostrada A26, in direzione Sud. Gli agenti hanno fermato un’auto con targa italiana e hanno arrestato il conducente, un uomo di circa 40 anni, poi accompagnato nel carcere di Alessandria.

Durante le prime fasi del controllo, l’uomo è apparso subito nervoso. Secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di sviare l’attenzione dei poliziotti, ma il comportamento del conducente e il forte odore proveniente dall’abitacolo hanno spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

Il vano nascosto nel portabagagli

Per verificare meglio la situazione è stato richiesto anche il supporto dell’unità cinofila della polizia locale di Alessandria. Il controllo ha permesso di individuare nel portabagagli un vano nascosto, dove erano stati sistemati 16 involucri contenenti marijuana.

Il peso complessivo della sostanza sequestrata è risultato di circa 16 chili. Nell’auto sono stati trovati anche circa 3mila euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati dagli agenti, che hanno proceduto con gli accertamenti previsti.

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L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle verifiche, il conducente è stato arrestato. L’uomo è stato portato nel carcere di Alessandria, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi passaggi dell’inchiesta.

L’operazione rientra nei controlli svolti dalla polizia stradale lungo le principali arterie autostradali, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti.

Foto redazione

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