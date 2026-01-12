Si ferma per soccorrere una volpe ferita, viene investito. Urto violento, un metronotte è stato sbalzato a venti metri di distanza.

Si ferma per soccorrere una volpe ferita, viene investito

Incidente nella notte tra sabato 10 gennaio e domenica lungo la statale 460, nel territorio di Salassa, centro del Canavese. Poco dopo la mezzanotte e mezza il servizio di emergenza sanitaria 118 di Azienda Zero è intervenuto per soccorrere un uomo investito da un’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, un metronotte di circa 35 anni, si sarebbe fermato lungo la carreggiata dopo aver notato una volpe ferita, con l’intento di prestarle aiuto. In quel frangente è stato però travolto da un’auto in transito e scaraventato a circa venti metri dal punto dell’impatto.

Chiamato l’elicottero del 118

Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso: l’equipe sanitaria lo ha stabilizzato sul posto e trasportato al Cto di Torino dove per fortuna è arrivato in codice giallo, quindi non gravissimo. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico, ma comunque il paziente non è in gravi condizioni e non si trova in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, ai quali spetta ora il compito di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto coinvolta è stato sottoposto ai controlli di rito ed è risultato negativo all’alcoltest.

