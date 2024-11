Si ribalta con l’auto: trovato un quintale di hashish nel bagliaio. Il conducente è poi stato scoperto nella vegetazione, stremato e ferito.

Un incidente d’auto ha permesso alla polizia stradale di Novara di scoprire più di un quintale di hashish nascosto nel bagaliaio della vettura. E’ accaduto l’altro giorno, quando due pattuglie della Polstrada, impegnate in controlli straordinari di vigilanza sull’autostrada A4, sono intervenute su un incidente stradale autonomo, verificatosi all’altezza di Borgo D’Ale in direzione Torino, riguardante un’autovettura ribaltata.

Giunti sul posto, gli agenti constatavano che non vi era alcun occupante a bordo. In compenso, a seguito di verifiche eseguite sul mezzo, trovavano un’ingente quantitativo di hashish all’interno del portabagagli.

Scappato nei campi

Le testimonianze acquisite nell’immediatezza dagli altri viaggiatori permettevano di scoprire che il conducente, dopo aver perso il controllo del veicolo ed averne provocato il ribaltamento, era uscito dall’abitacolo. E dopo aver tentato di recuperare un borsone, era fuggito nei campi adiacenti all’autostrada.

Immediatamente venivano eseguite le ricerche del fuggitivo all’esterno della rete autostradale, anche con l’ausilio di pattuglie della stazione carabinieri di Cigliano. Indagini che si concludevano dopo circa due ore, quando l’uomo, ormai privo di sensi e ferito, veniva rintracciato tra la folta vegetazione. Immediatamente veniva soccorso ed accompagnato presso il nosocomio di Vercelli.

C’erano ben 1080 panetti

Gli accertamenti eseguiti sulla sostanza stupefacente hanno permesso di appurare che si trattava di hashish, per un peso complessivo di 108,2 chili, suddiviso in 1.080 panetti. Successivamente, su ordine del tribunale di Vercelli e proposta della procura della Repubblica di Vercelli, l’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

