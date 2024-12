Si tamponano tre auto: preoccupazioni per una vettura alimentata a Gpl. LE FOTO

Si tamponano tre auto: preoccupazioni per una vettura alimentata a Gpl. Tutte le persone coinvolte sono finite al pronto soccorso per accertamenti.

Si tamponano tre auto: preoccupazioni per una vettura alimentata a Gpl

Schianto fra tre auto nella serata di ieri, mercoledì 11 dicembre. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 3 nel comune di Santhià: si è trattato di un tamponamento a catena che ha appunto coinvolto tre vetture, di cui una alimentata a Gpl. Ed è stata quella che maggiormente ha preoccupato poi i vigili del fuoco, che hanno dovuto riporre particolare attenzione nell’intervento.

L’intervento degli operatori

Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià per provvedere alla messa in sicurezza delle auto e dello scenario emergenziale circonstante. In zona è intervenuto anche il personale del 118 di Santhià, che ha preso in cura gli occupanti delle vetture incidentate. I quali sono poi stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli per gli accertamenti del caso. Ma non sembrerebbe esserci lesioni gravi.

Erano presenti anche i carabinieri di Vercelli e Casanova Elvo per i rilievi del caso e per l’attribuzione di eventuali responsabilità.

