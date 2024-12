Camion in fiamme lungo la strada provinciale, distrutto il rimorchio. Il conducente ha fatto in tempo a staccare la motrice e mettersi in salvo.

Mezzo pesante a fuoco nella pianura vercellese, per fortuna il conducente è riuscito ad accostare e a salvarsi. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 dicembre, quando intorno alle 15 una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli insieme a quella dell’autobotte sono intervenute sulla strada provinciale 33 fra Tricerro e Trino per l’incendio di un autocarro con rimorchio.

Sganciata la motrice

All’ arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco il trattore stradale era già stato sganciato dal rimorchio, che era avvolto dalle fiamme. L’intervento degli operatori ha permesso la completa estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Come detto, non si segnalano feriti, né intossicati.

