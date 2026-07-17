Nasce il Panoramaweg: il nuovo anello ai piedi del Monte Rosa regala scorci mozzafiato

Il Comune di Alagna Valsesia apre il nuovo percorso escursionistico “Panoramaweg”, un itinerario ad anello di circa 11,5 chilometri che si sviluppa ai piedi dei ghiacciai del Monte Rosa. Il tracciato, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Regione Piemonte e numerosi soggetti del territorio, collega tre dei rifugi più conosciuti della Valsesia e offre un’esperienza immersiva tra natura, storia e panorami alpini. L’opera è costata poco più di 100mila euro, finanziati anche con risorse europee del Feasr.

Un anello tra rifugi e panorami unici

Il nuovo itinerario collega il Rifugio Barba Ferrero, il Rifugio Crespi-Calderini e il Rifugio Pastore, passando rispettivamente per l’Alpe Vigne, l’Alpe Bors e l’Alpe Pile. Lungo il percorso gli escursionisti possono ammirare alcuni degli scorci più spettacolari sulla parete sud del Monte Rosa, attraversando ambienti di grande valore naturalistico.

Il Panoramaweg inizia sul sentiero 207E, che conduce al Rifugio Barba Ferrero lungo un tracciato panoramico di mezza costa. Da qui il percorso recupera un antico collegamento utilizzato in passato da pastori e alpigiani, riportato alla luce grazie ai lavori di ripristino, per poi raggiungere l’Alpe Fondecco e proseguire sul sentiero 210 fino agli altri rifugi dell’anello.

Un percorso per tutti gli amanti della montagna

L’intero anello richiede dalle tre alle cinque ore di cammino, in base al ritmo e alle soste, risultando adatto a un ampio pubblico di escursionisti. La scelta del nome “Panoramaweg” richiama proprio la spettacolarità del paesaggio che accompagna l’intero itinerario, tra pascoli, boschi, rocce e ghiacciai.

«Con questo nuovo percorso valorizziamo ulteriormente il nostro territorio, recuperando antichi tracciati e offrendo un’esperienza autentica nella natura alpina» sottolinea il sindaco Roberto Veggi. L’obiettivo è rafforzare un’offerta turistica sostenibile e di qualità, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di appassionati della montagna.

Un sentiero che racconta anche il cambiamento climatico

Il nuovo itinerario vuole essere anche uno strumento di sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico. Chi percorre il Panoramaweg può osservare da vicino il progressivo arretramento dei ghiacciai del Monte Rosa, fenomeno sempre più evidente a causa dell’aumento delle temperature.

Per aiutare i visitatori a leggere il paesaggio, il Comune ha già realizzato la pubblicazione “Tra erba, rocce e ghiacciai”, disponibile all’ufficio del turismo di piazza Grober al costo di 2 euro. La guida sarà ulteriormente ampliata per accompagnare l’intero percorso. L’amministrazione ha infine ringraziato la ditta Gabriele Iacchetti, Emanuele Vaira, il Cai Varallo, gli operai del Parco naturale Alta Valsesia e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, resa possibile grazie al cofinanziamento del Comune e della Regione Piemonte attraverso fondi europei del Feasr.

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