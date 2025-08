Tragedia sul lago d’Orta: 18enne annega sotto gli occhi degli amici. E’ stato colto da un malore dopo essere entrato in acqua a Pettenasco.

Tragedia sul lago d’Orta: 18enne annega sotto gli occhi degli amici

Un sabato pomeriggio di sole si è trasformato in dramma sulle rive del lago d’Orta. Un ragazzo di 18 anni, di origine nigeriana e residente a Novara, ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del lago, a Pettenasco.

Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava sul posto con un gruppo di amici. Intorno alle 18 ha deciso di fare il bagno, ma poco dopo essere entrato in acqua sarebbe stato colto da un malore improvviso. Gli amici hanno dato subito l’allarme, ma nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono protratti a lungo, ma il suo cuore ha smesso di battere.

L’azione dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Borgomanero, oltre ai carabinieri della stazione di Orta San Giulio, che stanno conducendo le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medici a fare piena luce sulle cause della morte.

Il giovane viveva a Novara, in via delle Rosette, e la notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente amici e conoscenti. Si tratta dell’ennesimo episodio tragico avvenuto nei laghi piemontesi in un’estate già segnata da diversi incidenti in acqua.

