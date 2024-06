Si uccide l’uomo che aveva tentato di bruciare la compagna e il figlio di lei. Un dramma senza fine: l’uomo era stato condannato a nove anni ed era agli arresti domiciliari.

Un dramma di famiglia che sembra non avere fine: si è tolto la vita l’uomo che nel maggio di due anni fa tento di bruciare la compagna e il figlio di lei. Si tratta di Federico Oddi, 43 anni, residente ad Andorno Micca, nel Biellese. L’uomo si è ucciso venerdì nella sua abitazione, dove stava scontando un periodo di arresti domiciliari in attesa di andare in carcere.

La tragedia del maggio 2022

La mattina del 16 maggio ad Andorno era scoppiato un diverbio tra Oddi e la compagna. L’uomo temeva che la donna volesse lasciarlo e i toni si erano alzati. Nella stanza era presente anche il figlioletto di lei, 12 anni.

Al culmine della tensione, in un raptus, aveva preso un barattolo di acqua ragia e aveva inzuppato il letto. Dopo di che aveva appiccato il fuoco, chiudendo donna e figlio all’interno del locale. La donna si era poi salvata gettandosi dal balcone, mentre il bambino era stato tirato fuori da un 25enne del paese che per caso aveva sentito le urla di lei. Erano finiti tutti e tre all’ospedale per via delle ustioni.

Federico Oddi era poi stato arrestato qualche ora dopo al Cto di Torino, con le accuse di tentato omicidio e incendio doloso. In seguito era stato riconosciuto colpevole e condannato a nove anni. Venerdì non ha retto alla situazione e si è tolto la vita.

