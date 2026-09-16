Soccorso in casa, vigili del fuoco in azione per una persona in difficoltà

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 16 settembre, a Buronzo per soccorrere una persona all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato in via Garibaldi, dove è stata inviata una squadra della centrale del comando di Vercelli.

I vigili del fuoco, una volta raggiunto l’edificio, sono riusciti a entrare nell’appartamento nel quale si trovava la persona che aveva bisogno di assistenza. Gli operatori hanno quindi prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Il paziente affidato al personale del 118

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ai quali i vigili del fuoco hanno affidato la persona soccorsa. Il personale sanitario ha quindi potuto occuparsi dell’assistenza e delle cure necessarie dopo il primo intervento effettuato all’interno dell’abitazione.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni della persona né sulle circostanze che hanno reso necessario l’intervento. L’operazione si è comunque svolta regolarmente grazie alla collaborazione tra la squadra dei vigili del fuoco e il personale dell’emergenza sanitaria.

La squadra rientra al comando

Una volta conclusa la fase di soccorso e affidato il paziente ai sanitari, per i vigili del fuoco non sono stati necessari altri interventi all’interno dell’appartamento. La squadra ha quindi terminato le operazioni in via Garibaldi. I vigili del fuoco hanno infine lasciato Buronzo per fare rientro nella sede del comando di Vercelli. L’intervento, iniziato nella prima mattinata, si è così concluso dopo che la persona in difficoltà è stata presa in carico dal 118.

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