«Sono un poliziotto, deve consegnarci i soldi»: anziana derubata di denaro e gioielli

Un’anziana residente in un centro del Biellese è stata vittima nella giornata di ieri, giovedì 27 agosto, di una truffa organizzata da almeno due persone. Un uomo l’ha contattata telefonicamente presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine e, attraverso una storia costruita per metterla in allarme, l’ha convinta a preparare denaro e oggetti preziosi.

Il truffatore ha fatto leva sulla paura e sull’urgenza, inducendo la donna a credere che fosse indispensabile consegnare immediatamente quanto possedeva. Durante la telefonata le è stato inoltre annunciato l’arrivo di un presunto collega, incaricato di passare direttamente dalla sua abitazione per ritirare i valori.

Il complice si presenta alla porta

Seguendo le indicazioni ricevute, la vittima ha raccolto il denaro contante che aveva in casa e diversi monili in oro, alcuni dei quali avevano anche un importante valore affettivo. Poco più tardi alla porta si è effettivamente presentato un uomo, rendendo ancora più credibile il racconto ascoltato al telefono.

Convinta di trovarsi davanti a un rappresentante delle forze dell’ordine, l’anziana gli ha consegnato quanto aveva preparato. Il falso incaricato si è quindi allontanato portando con sé il bottino. Soltanto successivamente la donna ha iniziato a rendersi conto che qualcosa non tornava.

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La denuncia e le indagini

Compreso di essere stata raggirata, l’anziana ha chiamato il 112 e raccontato quanto era appena accaduto. I carabinieri sono intervenuti e hanno avviato gli accertamenti necessari per cercare di identificare gli autori della truffa e ricostruirne gli spostamenti.

Resta fondamentale la prevenzione: le forze dell’ordine non chiedono di consegnare a domicilio denaro, gioielli o altri beni. Di fronte a telefonate di questo genere è opportuno interrompere la conversazione e contattare direttamente il 112, senza aprire la porta a sconosciuti.

Foto d’archivio

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