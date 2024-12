Spara per errore all’amico cacciatore che rischia di perdere un piede. Il ferito portato via in eliambulanza a causa della gravità della ferita e dell’emorragia in atto.

Grave incidente di caccia a Castelnuovo Don Bosco, nell’Astigiano. Carabinieri e soccorritori della Croce rossa sono stati chiamati per un intervento della massima urgenza all’uscita dal paese. Ad attendere l’ambulanza c’era già una pattuglia di carabinieri che aveva raggiunto il cacciatore che aveva dato l’allarme. Lo riportano i colleghi de La Nuova Provincia.

Con lui c’era l’amico di 43 anni con una grave emorragia in atto, da una gamba. Gli era già stato applicato un laccio emostatico per limitare la perdita di sangue appena sopra la caviglia, punto in cui il compagno cacciatore, secondo quanto riferito dai due nell’immediatezza dei fatti, gli aveva sparato un colpo di fucile per errore.

Un edisodio ancora da chiarire

Non è ancora stato chiarito se l’incidente di caccia sia avvenuto vicino al bordo della strada in cui sono stati soccorsi oppure dentro il bosco e poi il ferito sia stato accompagnato dall’amico in un luogo di facile soccorso.

Quello che è certo, è che la ferita era molto grave e i soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso notturno, anche per scongiurare il peggio a causa della già copiosa perdita di sangue. Ora si cerca di “salvare” il piede.

Foto d’archivio

