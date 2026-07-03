Spari in pieno centro a Chivasso: uomo ferito alle gambe, caccia al responsabile

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta l’altro giorno nel centro di Chivasso. L’agguato si è verificato intorno alle 11.30 in via Paleologi, dove la vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola alle gambe. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

Colpi esplosi in una zona molto frequentata

L’episodio è avvenuto in un’area centrale della città, a breve distanza da un asilo, da un liceo e da numerose attività commerciali. La sparatoria ha provocato forte allarme tra residenti e passanti, che hanno assistito ai momenti successivi agli spari e dato l’allarme ai soccorsi.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbero stati esplosi almeno cinque colpi d’arma da fuoco. La vittima è stata soccorsa sul posto prima del trasferimento in ospedale, dove è stata presa in carico dai sanitari per le cure necessarie.

Indagini in corso sull’agguato

I carabinieri hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi e acquisire ogni elemento utile all’inchiesta. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Tra le piste al vaglio figura anche quella di un regolamento di conti, ma il movente dell’agguato resta da chiarire. Le indagini proseguono per individuare l’autore della sparatoria e definire con precisione le circostanze dell’episodio. Lo riporta Prima Chivasso.

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