Tamponamento sulla A4: ferito un trentenne alla guida di un furgone. Il veicolo ha impattato violentemente contro un camion.

Tamponamento sulla A4: ferito un trentenne alla guida di un furgone

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra lo svincolo di Novara Ovest e il casello di Biandrate. Un uomo di circa trent’anni, di origine albanese, è rimasto ferito dopo aver tamponato un camion mentre procedeva in direzione di Torino.

Lo schianto si è verificato intorno alle 14.30, all’altezza del chilometro 76. Il giovane si trovava al volante di un furgone Fiat Ducato quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha urtato con forza la parte posteriore sinistra di un camion che lo precedeva.

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L’intervento dei soccorritori

L’impatto è stato particolarmente violento e il conducente del furgone è rimasto parzialmente intrappolato tra le lamiere del veicolo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per consentire ai sanitari di prestare le prime cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e una pattuglia della polizia stradale di Novara Est, incaricata di effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero un possibile colpo di sonno o un improvviso malore del conducente del furgone.

Il camionista è rimasto illeso

Il camionista, rimasto illeso, non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere presso il “Maggiore della Carità”. Più serie invece le condizioni dell’automobilista ferito, trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione in direzione Torino, senza però determinare la chiusura completa dell’autostrada. Il personale della società autostradale Satap ha provveduto alla pulizia della carreggiata, rimuovendo detriti e parti del veicolo rimaste sull’asfalto. Il furgone incidentato è stato successivamente trasferito in una carrozzeria della zona, dove resterà a disposizione per eventuali ulteriori verifiche.

Foto d’archivio

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