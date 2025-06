Teneva in casa 13 tartarughe di una specie protetta. Nessun documento che attestasse la provenienza degli animali: sequestrati dai carabinieri.

Tredici tartarughe di terra appartenenti a specie protette sono state sequestrate dai carabinieri del nucleo Cites di Torino in un’abitazione privata del comune di Alice Castello, in provincia di Vercelli. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione. E ha portato alla scoperta di undici esemplari di Testudo Hermanni e due di Testudo Graeca. Si tratta di specie tutelate dalla Convenzione di Washington (Cites), che regola il commercio internazionale di fauna e flora in via di estinzione.

Durante il controllo, i militari hanno accertato che il proprietario non era in possesso della documentazione necessaria a dimostrare la provenienza legale degli animali, come previsto dalla normativa vigente. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria, che ora sta valutando la sua posizione.

Traffico di specie protette: controlli anche online

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo e monitoraggio svolta dai carabinieri Cites, che agiscono su tutto il territorio nazionale per contrastare il traffico illegale di animali e piante protette. I controlli avvengono non solo nei negozi di animali, nei circhi e negli allevamenti – professionali e amatoriali – ma anche online e sui social network, dove spesso avvengono compravendite illecite.

Norme severe e sanzioni pesanti

La normativa Cites è chiara: detenere, commerciare o cedere specie protette senza le opportune autorizzazioni è un reato. La legge prevede sanzioni penali che possono arrivare fino a due anni di reclusione e multe da 15mila a 150mila euro, salvo casi più gravi.

È inoltre severamente vietato prelevare esemplari in natura. Chi desidera possedere animali esotici o piante rare deve accertarsi della loro provenienza legale e conservare la documentazione richiesta.

