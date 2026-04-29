Tenta di rapinare una sala slot con un tagliaunghie: 23enne arrestato. Il titolare ha messo in fuga il malvivente con un bastone. Il giovane è in carcere a Vercelli.

Tenta di rapinare una sala slot con un tagliaunghie: 23enne arrestato

Un libico di 23 anni fermato dai carabinieri di Casale Monferrato subito dopo aver tentato di rapinare una sala slot in corso Valentino. Si è concluso così un episodio dai contorni singolari avvenuto las corsa notte, con un giovane che ha tentato una maldestra rapina all’interno di una sala giochi.

A finire in manette, come accennato, è stato un 23enne residente in città ma di origini straniere, bloccato in flagranza dai carabinieri dell’aliquota radiomobile poco dopo i fatti. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si era introdotto nella sala giochi “Royal Gaming” armato di una piccola lama per unghie, utilizzata come strumento intimidatorio.

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Un colpo da 10 euro

Sotto minaccia, era riuscito a farsi consegnare una somma modesta, circa 10 euro, prelevati dalla cassa. Il titolare del locale, un 41enne di nazionalità cinese, ha però reagito cercando di difendersi con un bastone e riuscendo a mettere in fuga l’aggressore.

Le ricerche dei militari sono partite immediatamente e si sono concluse in tempi brevi: il giovane è stato individuato poco distante, mentre tentava di nascondersi in un locale con distributori automatici. Nessuna persona è rimasta ferita. L’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Vercelli, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo riporta Prima Alessandria.

Foto d’archivio

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