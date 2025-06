Un tetto crolla sulla stazione dei treni: nel Vercellese il nubifragio ha fatto danni. La linea ferroviaria è stata interrotta.

Il violento nubifragio di ieri pomeriggio, sabato 21 giugno, ha colpito anche la pianura vercellese, causando diversi disagi e criticità in tutta la zona. A Crescentino la situazione più grave si è registrata nei pressi della stazione ferroviaria, dove un tetto divelto ha purtroppo interrotto la linea Chivasso-Casale, che per ore è rimasta completamente fuori servizio. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Numerosi interventi anche in centro a Vercelli e a Trino, oltre che in altri centri di minori dimensioni. Nel capoluogo alberi pericolanti sono segnalati in fondo a viale Rimembranza vicino a piazza Solferino e in un altra zona, crollo di calcinacci segnalato in corso Libertà. A Trino invece in via Battisti è segnalato un crollo.

Danni anche nelle frazioni

Tornando a Crescentino, anche le frazioni di San Grisante e San Genuario sono state colpite, con un’interruzione della corrente elettrica. I tecnici Enel sono già sul posto e prevedono di ripristinare il servizio entro circa due ore. A Santa Maria, un albero caduto ha bloccato l’accesso alla frazione. Il gruppo di Protezione civile è intervenuto prontamente per rimuoverlo. Nella mattinata di oggi, domenica 22 giugno, in programma altre verifiche per altre criticità localizzate.

