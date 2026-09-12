Frontale tra auto e camion: muore una donna di 55 anni

Una donna di 55 anni è morta ieri, venerdì 11 settembre, in un incidente avvenuto intorno alle 14.30 sulla strada provinciale 87 tra San Benigno Canavese e Chivasso. Lo scontro si è verificato in località Le Mure, nella zona di Cascina Bruciata, e ha coinvolto una Fiat Panda e un autoarticolato.

L’urto è stato violentissimo. Dopo l’impatto l’utilitaria è finita nel prato che costeggia la carreggiata, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto praticamente illeso. L’uomo, profondamente scosso per quanto accaduto, è stato assistito sul posto insieme alle altre persone coinvolte nelle operazioni di soccorso.

Inutili i tentativi di salvarla

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118 ed è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso regionale. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare la conducente della Panda, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi e non è stato possibile salvarla.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Torino Stura e San Maurizio Canavese, impegnati nell’estrazione della vittima e nella messa in sicurezza dei mezzi. Per i rilievi sono giunti i carabinieri della compagnia di Chivasso e le pattuglie della polizia locale.

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Strada chiusa per i rilievi

La provinciale 87 è stata temporaneamente chiusa nei due sensi di marcia per consentire i soccorsi, gli accertamenti e la rimozione dei veicoli. La circolazione nella zona ha subito inevitabili ripercussioni durante tutte le operazioni successive all’incidente.

La dinamica resta al vaglio dei carabinieri. Tra gli elementi da verificare c’è anche l’ipotesi di un improvviso problema a uno pneumatico del camion, circostanza che dovrà però essere confermata dagli accertamenti tecnici. Lo riporta Prima il Canavese.

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