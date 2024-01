Tocca cavo elettrico al centro sportivo: ragazzina di 12 anni in ospedale. Forse stava giocando con due amici nel locale della centrale termica dell’impianto.

Ha toccato un filo elettrico nella sala impianti del centro sportivo ed è stata folgorata: ora è in ospedale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 gennaio, poco dopo le 17 a Rivarolo Canavese. A dover essere portata d’urgenza al pronto soccorso è stata una ragazzina di 12 anni, e la centrale termica del centro è teatro dell’incidente.

La ragazzina, in compagnia di due coetanei, avrebbe toccato un cavo nella cassetta elettrica del locale, risultando gravemente ustionata.

L’intervento dell’elicottero del 118

Lanciato l’allarme, la 12enne è stata soccorsa dal personale medico del 118 e dai vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea. E’ quindi stata stabilizzata in ambulanza in attesa del trasferimento in ospedale tramite elicottero. L’atterraggio è avvenuto al centro di protezione civile, da cui è stato disposto il trasferimento all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Le condizioni della ragazzina, sebbene con diverse ustioni, al momento non fanno temere per la sua vita. Ma restano serie. I carabinieri di Rivarolo Canavese hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente, interrogando i due amici che erano con la 12enne.

L’ipotesi iniziale suggerisce che i tre potrebbero aver giocato nel locale. La vicenda rimane sotto stretta osservazione delle autorità competenti per approfondimenti sulla dinamica dell’accaduto.