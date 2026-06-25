CronacaFuori zona
Tragedia in casa: pensionato muore nel rogo del suo appartamento
L’incendio è partito dal divano: l’ipotesi più accreditata è che la tragedia sia iniziata da una sigaretta rimasta accesa.
Francesco Bernardo Genesio, 71 anni, è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 24 giugno, a Nizza Monferrato a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento. L’uomo, pensionato e originario di Torino, è rimasto intrappolato nell’abitazione invasa dal fumo.
L’allarme è scattato intorno alle 6. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Asti, affiancati dai volontari del distaccamento di Nizza Monferrato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il 71enne non c’è stato nulla da fare.
L’ipotesi della sigaretta
Secondo i primi accertamenti, il rogo è partito dal divano. A provocare le fiamme sarebbe stata una sigaretta caduta mentre l’uomo si trovava seduto o sdraiato. Il fumo ha rapidamente saturato l’alloggio, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.
Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile malore o di un colpo di sonno, forse favorito dal caldo, che ha impedito al pensionato di accorgersi in tempo di quanto stava accadendo. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.
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Casa messa in sicurezza
Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’appartamento. Le operazioni si sono concluse nella mattinata, dopo i controlli necessari per verificare le condizioni dell’alloggio.
Foto d’archivio
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