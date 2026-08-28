Tragedia in montagna a Cogne, escursionista cade nel torrente e muore

Un escursionista è morto l’altro pomeriggio dopo essere caduto nelle acque di un torrente in fondo alla Valnontey, nel territorio di Cogne. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, a circa 2mila metri di quota. Alcune persone presenti nella zona hanno assistito alla caduta e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino valdostano insieme ai vigili del fuoco. Le squadre hanno raggiunto l’area indicata dai testimoni e avviato le operazioni per individuare l’escursionista, in una zona montana dove la conformazione del territorio ha richiesto l’impiego di personale specializzato.

Il corpo recuperato con il verricello

Le ricerche hanno consentito di localizzare l’uomo nelle acque del torrente, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Una volta raggiunto il punto in cui si trovava, i soccorritori hanno proceduto al recupero della salma attraverso un’operazione effettuata con il verricello.

Il corpo è stato successivamente trasportato ad Aosta. Gli accertamenti dovranno ora permettere di ricostruire con precisione la dinamica della caduta e le circostanze nelle quali l’escursionista è finito nel corso d’acqua durante la sua uscita in alta montagna.

LEGGI ANCHE: Escursionista ferito a 2.600 metri, soccorso durante il nubifragio

La vittima non aveva documenti

Resta ancora da stabilire l’identità dell’uomo. Al momento del ritrovamento, infatti, l’escursionista non aveva con sé documenti che consentissero ai soccorritori di identificarlo immediatamente. Sono quindi in corso le procedure necessarie per attribuire un nome alla vittima.

Dalle prime informazioni raccolte risulta inoltre che l’uomo stesse affrontando l’escursione da solo. Saranno gli ulteriori accertamenti a fornire elementi utili sia per il riconoscimento sia per ricostruire quanto accaduto pochi istanti prima della tragica caduta nel torrente. Lo riporta Aosta Sera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook