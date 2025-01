Tragedia in Valgrande: tre morti e due feriti sotto una valanga. VIDEO

Tragedia in Valgrande: tre morti e due feriti sotto una valanga. E’ intervenuto anche l’elicottero del 118 di Borgosesia. Le vittime sono scialpinisti.

Tragedia in Valgrande: tre morti e due feriti sotto una valanga

Tre morti e due feriti. E’ pesantissimo il bilancio di un incidente accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 gennaio, in Valgrande, nel comune di Trasquera nell’Ossola. Il gruppo è stato investito da una valanga che si è improvvisamente staccata dalla parete est della Punta Valgrande.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.45 da alcune persone sul posto che hanno assistito al dramma. La centrale operativa ha immediatamente allertato il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda zero Piemonte, oltre alla locale stazione di Soccorso alpino e del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Sul luogo dell’incidente è giunta l’eliambulanza di stanza a Borgosesia, con il tecnico e l’unità cinofila da valanga del Soccorso alpino.

L’intervento in quota

Tutto il personale è stato sbarcato nella zona del distacco, dove altri scialpinisti presenti avevano proceduto a disseppellire il travolti. Mentre si procedeva a evacuare le prime due persone coinvolte dal distacco, il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare sugli altri tre.

Purtroppo si è trattato di un’operazione che non è stata sufficiente: alla fine si è solo potuto constatare l’avvenuto decesso dei tre scialpinisti. La morte non sarebbe dovuta a soffocamente, quanto piuttosto a causa dei traumi riportati durante il trascinamento verso valle all’interno della massa nevosa: le vittime sono infatti state trascinate per parecchie centinaia di metri.

La conclusione del soccorso

Nel frattempo sono stati elitrasportati sulla valanga i tecnici della locale stazione di Soccorso alpino e della Guardia di finanza, che ha inviato sul posto anche il proprio elicottero per la bonifica dello scenario. Complessivamente hanno operato anche tre unità cinofile da valanga.

Le salme sono adesso a dsiposizione del magistrato, che dovrà decidere se rilasciarle ai familiari oppure chiederne l’autopsia.

