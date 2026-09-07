Tragedia al Lago Grande di Avigliana: uomo di 35 anni muore annegato

Tragedia l’altra sera al Lago Grande di Avigliana, dove un uomo di 35 anni è morto annegato. La richiesta di soccorso è scattata poco prima delle 19, facendo convergere sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 di Azienda Zero.

Le operazioni si sono concentrate immediatamente nel tratto di lago nel quale si trovava il 35enne. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’uomo e a recuperarlo dall’acqua, affidandolo quindi alle équipe sanitarie intervenute per tentare di salvargli la vita.

Mobilitato anche l’elisoccorso

Ad Avigliana sono stati impegnati sia gli operatori dell’ambulanza sia il Servizio regionale di elisoccorso. Le condizioni del 35enne sono apparse subito estremamente gravi e i sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione dopo il recupero.

I soccorritori hanno proseguito i tentativi per cercare di far riprendere l’attività cardiaca dell’uomo. Nonostante l’intervento delle diverse squadre di emergenza e le procedure effettuate sul posto, ogni sforzo si è però rivelato inutile.

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Il decesso prima del trasporto

Per il 35enne non è stato possibile procedere al trasferimento in ospedale. Il personale sanitario, dopo i prolungati tentativi di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso direttamente sul luogo dell’intervento.

Foto d’archivio

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