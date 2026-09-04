Romagnano, viola il divieto di avvicinamento all’ex dopo poche ore: arrestato

Un uomo sulla trenina è stato arrestato nelle scorse settimane a Romagnano dopo aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna. L’uomo era stato appena raggiunto dalla misura cautelare, emessa in seguito alla denuncia della donna per presunti reati riconducibili al “codice rosso”. Nonostante il provvedimento, poche ore più tardi è stato trovato dai carabinieri nelle vicinanze dell’abitazione della vittima.

La violazione della misura ha fatto scattare l’arresto immediato. L’intervento dei militari ha consentito di bloccare il trentenne e di accompagnarlo davanti all’autorità giudiziaria per la convalida del provvedimento.

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Disposto il divieto di dimora

In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora, misura che resterà in vigore in attesa del processo.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nell’applicazione delle misure previste dal “codice rosso”, con controlli tempestivi finalizzati a garantire la tutela delle vittime e il rispetto dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Foto d’archivio

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