Tragedia sul lavoro: operaio del Vercellese muore dopo una caduta dal tetto

Un lavoratore residente nel Vercellese è morto l’altra mattina a Robecco sul Naviglio, mentre era impegnato in un intervento di pulizia e sgombero nel sottotetto di una casa in piazza Garibaldi. L’uomo lavorava per un’azienda con sede a Oleggio e stava svolgendo alcune operazioni all’interno dell’edificio.

Secondo i primi elementi raccolti, il lavoratore si è affacciato da una botola per gettare alcuni sacchi con il materiale rimosso. Durante questa operazione ha perso l’equilibrio ed è precipitato, ma la dinamica esatta resta ancora al centro degli accertamenti.

L’impatto e i soccorsi

Nella caduta l’uomo ha urtato una parte della copertura prima di finire nel cortile dell’edificio, dove è caduto sopra un tavolo. L’impatto ha provocato conseguenze gravissime, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati un equipaggio della Padana emergenza Inter Sos, l’automedica e l’elisoccorso. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile e il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso.

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Accertamenti sulla sicurezza

Dopo l’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Robecco sul Naviglio e i carabinieri. Le verifiche devono ora ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto, a partire dalle condizioni nelle quali si stava svolgendo il lavoro.

Agli approfondimenti partecipano anche i tecnici del servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ats. Saranno esaminati anche gli aspetti legati alla sicurezza del cantiere e alle modalità operative adottate durante lo sgombero.

Foto d’archivio

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