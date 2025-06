Tragedia a Meina: muore in un incidente motociclista di 31 anni. Il giovane è spirato in ospedale dopo un giorno di agonia.

Tragedia a Meina: muore in un incidente motociclista di 31 anni

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato 21 giugno lungo la statale del Sempione a Meina, nel Novarese. Due motociclisti, entrambi intorno ai trent’anni, si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. Purtroppo, uno dei due centauri coinvolti, Daniele Graziotto, 31enne residente proprio a Meina, è deceduto in ospedale nella giornata di ieri, domenica 22 giugno.

LEGGI ANCHE: Altro grave scontro auto-moto: centauro in codice rosso

La dinamica dell’incidente

Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la statale che costeggia il Lago Maggiore. Le due moto si sarebbero urtate, ma la dinamica resta al vaglio della polizia stradale. A seguito dell’impatto, Graziotto è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara.

Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni si sono rivelate da subito gravissime e il giovane è deceduto il giorno seguente.

L’altro motociclista ferito, ma non in pericolo di vita

Il secondo motociclista coinvolto ha riportato ferite più lievi. È stato medicato sul posto e trasferito in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, la Polizia Stradale per i rilievi, e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico lungo la Statale del Sempione, particolarmente frequentata nel fine settimana.

Un’intera comunità sotto choc

La notizia della scomparsa di Daniele Graziotto ha sconvolto la comunità di Meina, dove il giovane era molto conosciuto. In molti si sono stretti attorno alla famiglia, colpita da un lutto così improvviso e doloroso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook