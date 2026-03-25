Tragedia nei boschi: uomo muore colpito da un albero che stava tagliando. Nulla da fare per la vittima nonostante l’intervento dei soccorritori.

Tragedia nei boschi: uomo muore colpito da un albero che stava tagliando

Dramma l’altro pomeriggio a Bosia, nel cuore dell’alta Langa, dove un uomo ha perso la vita durante lavori di taglio nel bosco.

La vittima è Luigi Moraglio, classe 1949, rimasto fatalmente ferito mentre era impegnato ad abbattere un albero. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe stato colpito alla testa dal tronco, riportando lesioni gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

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L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra partita da Alba, insieme ai carabinieri della stazione di Cravanzana. I militari hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

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