Tragedia nella notte, giovane di 22 anni muore in un grave incidente. La vettura è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. Il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Tragedia nella notte, giovane di 22 anni muore in un grave incidente

E’ stato trovato ormai senza vita a poca distanza dall’auto ribaltata, proiettato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto. La tragedia si è consumata l’altra notte sulle strade nei pressi di Chieri, nel Torinese, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita in un violento incidente. Lo riporta Prima Chivasso.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3 all’altezza di un incrocio. La vittima, Boris Ivli, residente a Riva presso Chieri, è stata trovata priva di vita a pochi metri dalla sua auto, una Ford Fiesta.

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Un incidente autonomo

Dai primi accertamenti effettuati sul posto, l’impatto sarebbe stato estremamente violento. Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo aver perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada ribaltandosi. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi, ma restano in corso le verifiche per chiarire con precisione le cause dell’incidente: non si escludono l’alta velocità, un malore improvviso o una distrazione.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile a causa delle gravi lesioni riportate dal ragazzo. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al termine delle operazioni, la salma è stata restituita ai familiari, colpiti da un lutto improvviso che ha scosso l’intera comunità locale.

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