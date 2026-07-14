Tragedia sul Cervino, due alpinisti precipitano durante la discesa

Due alpinisti hanno perso la vita nella mattinata di domenica 12 luglio sul versante svizzero del Cervino. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, a circa 4.030 metri di altitudine, lungo la cresta dell’Hörnli, mentre gli scalatori stavano affrontando la discesa. Un altro alpinista ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt con i soccorritori e un medico. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dei due escursionisti, precipitati per cause ancora in fase di accertamento.

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Indagini per chiarire la dinamica

Secondo le prime informazioni diffuse dalla Polizia cantonale del Vallese, i due alpinisti sono caduti mentre percorrevano la cresta dell’Hörnli, uno degli itinerari più frequentati per raggiungere la vetta del Cervino. Le circostanze della tragedia non sono ancora state chiarite.

Le autorità svizzere stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e procedere con l’identificazione delle vittime. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla loro nazionalità o identità.

Un altro incidente sulle Alpi

L’episodio si aggiunge ai numerosi interventi di soccorso registrati negli ultimi giorni sulle montagne alpine, in un periodo caratterizzato da un’intensa presenza di escursionisti e alpinisti sulle principali vette. Le autorità raccomandano la massima prudenza e un’attenta valutazione delle condizioni prima di affrontare itinerari in alta quota. Lo riporta Aosta Sera.

Foto d’archivio

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