Tragedia sul Lago Maggiore: ventenne muore dopo un malore in acqua. Il giovane ha cominciato ad annaspare mentre nuotava nelle acque davanti a Ispra.

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, a Ispra. Un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre stava nuotando nelle acque antistanti il lungolago Magellano, nella zona dei Salici.

Era andato al lago con amici e stava cercando un po’ di refrigerio alla giornata particolarmente calda e afosa. Ma improvvisamente si è sentito mancare.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Il giovane è stato recuperato dai sommozzatori sul fondale e riportato a riva, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime a causa della lunga permanenza sott’acqua.

E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, ma in serata è purtroppo arrivata la notizia del decesso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ventenne non c’è stato nulla da fare. Il Lago Maggiore, ancora una volta, teatro di un episodio drammatico che getta nello sconforto l’intera comunità di Ispra.

Foto d’archivio

