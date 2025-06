Morto annegato a 18 anni mentre fa il bagno nel torrente. Stava facendo il bagno con gli amici per combattere il gran caldo di queste ore.

Morto annegato a 18 anni mentre fa il bagno nel torrente

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno. nelle acque del Torrente Orco a Pont Canavese, nella zona denominata la “Goia”. Un ragazzo di nemmeno 18 anni del posto è annegato nelle acque del torrente per cause in fase di accertamento. Il giovane si trovava nei pressi del corso d’acqua con alcuni amici, che hanno dato l’allarme, e non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente in acqua oppure se, viste le alte temperature di queste ore, sia entrato in acqua per trovare refrigerio e poi sia annegato. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Il ragazzo si chiamava Fabio Caforio.

Lunghe operazioni di recupero

Le operazioni di recupero sono durate per ore, e intanto sono partite le indagini dei carabinieri della locale stazione dei carabinieri per capire la dinamica dei fatti. Dai primi sommari racconti il giovane una volta entrato e caduto in acqua si è sentito male, non si esclude per una congestione. E non è riuscito a ritornare a riva, restando osteggio delle acque, comunque fredde nonostante i 30 gradi esterni di quest’oggi, perdendo così la vita.

Comunità sotto choc

La notizia in poco tempo si è sparsa per il paese ed è molta l’apprensione e la commozione per le vie di Pont. La zona dove si è consumata la tragedia è generalmente frequentata da ragazzi del posto, che conoscono l’area e pertanto, anche se non conosce ancora il nome della vittima, è certo che sia un ragazzo di Pont Canavese.

