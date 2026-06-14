Tragedia sulla Torino-Aosta: scoppia uno pneumatico, un morto e tre feriti gravi

Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste gravemente ferite l’altra sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, nei pressi dello svincolo di Volpiano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20, lungo la carreggiata in direzione Torino, e ha coinvolto una Fiat Croma con quattro uomini a bordo.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, l’auto ha perso aderenza dopo lo scoppio di uno pneumatico. La vettura ha urtato violentemente le barriere laterali, è uscita dalla sede stradale e si è ribaltata nei campi a lato dell’autostrada. L’impatto è stato devastante.

Soccorsi immediati ma inutili per un passeggero

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno visto la carambola a circa un chilometro dall’uscita di Volpiano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi.

Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha constatato il decesso sul posto. I vigili del fuoco hanno lavorato tra le lamiere per liberare due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo, mentre le équipe sanitarie stabilizzavano i feriti.

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Tre ricoveri in codice rosso

I tre sopravvissuti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Il ferito più grave è stato trasferito in elisoccorso al Centro trauma del Cto di Torino, mentre gli altri due sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. L’autostrada A5 è stata chiusa in direzione Torino per consentire le operazioni di soccorso e l’intervento dell’elicottero. La circolazione è poi ripresa parzialmente su una corsia, mentre proseguono gli accertamenti della polizia stradale. Lo riporta Prima il Canavese.

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