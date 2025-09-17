CronacaFuori zona
Tragica uscita nei boschi: cercatrice di funghi muore nonostante i soccorsi
La donna era uscita con il marito, improvvisamente si è accasciata a terra.
Nuovo intervento per il Soccorso alpino e speleologico piemontese e per il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, chiamati a operare l’altro giorno nel territorio comunale di Andrate, tra Biellese e Canavese.
Come riporta La Provincia di Biella, la chiamata è scattata intorno alle 18, quando un uomo ha lanciato l’allarme dopo aver ritrovato la moglie priva di conoscenza nei boschi. I due erano usciti insieme per una passeggiata alla ricerca di funghi, ma a un certo punto avevano deciso di seguire sentieri diversi, con l’intenzione di ricongiungersi più tardi. Al mancato rientro della donna, il marito ha iniziato a cercarla personalmente e, dopo qualche tempo, l’ha individuata a terra, ormai svenuta.
L’intervento dei soccorritori
Sul posto è stato immediatamente inviato l’elisoccorso. L’equipe sanitaria ha tentato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni sforzo si è rivelato vano: non è rimasto altro che constatare il decesso.
Il corpo della donna è stato quindi affidato alle squadre a terra della stazione locale del Soccorso Alpino, che hanno atteso l’arrivo dei Carabinieri e, successivamente, hanno provveduto alla rimozione della salma su autorizzazione del magistrato di turno.
