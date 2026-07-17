Tragico schianto all’incrocio: perde la vita una donna di 56 anni

Tragedia della strada nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio, in un centro della cintura torinese, Villastellone. Intorno alle 12.30 una donna di 56 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto all’incrocio tra corso Savona, ex strada statale 393, e via Como. La vittima era alla guida di un’auto che si è scontrata frontalmente con un furgone.

L’urto è stato devastante e per la conducente non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, hanno potuto soltanto constatare il decesso. L’automobile è rimasta completamente distrutta a causa della violenza dell’impatto.

I soccorsi sul posto

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e liberare i mezzi coinvolti. Il conducente del furgone, un uomo di 42 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Moncalieri.

Le sue condizioni non risultano gravi. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione lungo uno dei principali assi viari della zona.

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Indagini sulla dinamica

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Chieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto e accertando le responsabilità dell’accaduto. L’incrocio tra corso Savona e via Como è rimasto presidiato per consentire tutte le verifiche tecniche e la rimozione dei veicoli incidentati. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio della tragedia.

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