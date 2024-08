Trattore si ribalta durante la festa di matrimonio: gravissima una donna. Una 54enne è rimasta schiacciata dal rimorchio mentre si trasferiva con altri invitati.

Trattore si ribalta durante la festa di matrimonio: gravissima una donna

Durante i festeggiamenti per un matrimonio alcuni invitati decidono di salire su un rimorchio trainato da un trattore per recarsi a casa della famiglia dello sposo, dove sarebbe dovuta proseguire la festa. Il mezzo agricolo però si è improvvisamente ribaltato e un’invitata è rimasta gravemente ferita. E’ accaduto l’altro giorno a Cocconato, centro dell’Astigiano.

Più precisamente, come riportano i colleghi de La Nuova Provincia di Asti, il fatto è avvenuto nella tarda serata di sabato 24 agosto. Dopo il pranzo al ristorante Vecchio Castagno, a tarda sera alcuni invitati sono saliti su un rimorchio trainato da un vecchio trattore Fiat, per trasferirsi da Maroero in frazione Vastapaglia, la borgata di origine della famiglia dello sposo. Qui avrebbero dovuto continuare la festa. Ma qualcosa è andato storto e il clima festoso è stato bruscamente interrotto.

L’incidente col trattore

Lungo la strada di San Sebastiano il trattore, per cause ancora in fase di chiarimento, si è ribaltato in un tratto in discesa, finendo nel fossato. Una donna di 54 anni, un’infermiera zia dello sposo, è rimasta schiacciata dal rimorchio mentre si ribaltava. Per estrarla è servito l’interventodei vigili delo fuoco. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Asti e poi a quello di Alessandria, mentre tutte le altre persone hanno subito solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118, i vigili del fuoco di Asti e i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

