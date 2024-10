Trattore si ribalta lungo la 299, ferito il conducente. Per fortuna l’uomo non è finito travolto dal pesante mezzo agricolo.

Trattore si ribalta lungo la 299, ferito il conducente

E’ ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto l’altro giorno sulla strada provinciale 299 della Valsesia, all’altezza dell’abitato di Briona. Un trattore agricolo si è ribaltato sul fianco mentre era in marcia verso il paese.

Il sinistro si è verificato lungo la strada principale della Valsesia all’altezza del bivio per San Bernardino. Il mezzo si è ribaltato, molto probabilmente per una manovra errata: la zona è in pianura, per cui non ci sono situazioni del terreno che possano determinare il ribaltamento di un mezzo.

Ferito il conducente

Il conducente, un uomo residente in zona, è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 quando in strada c’erano diverse vetture. E proprio gli automobilisti hanno dato l’ allarme, il conducente è stato soccorso dall’equipe del 118 e trasportato in ospedale.Per fortuna si è ferito finendo sbalzato dal trattore, che però non l’ha travolto. Altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più serie.

Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale dell’Unione Novarese 2000 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara.

