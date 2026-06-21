Travolta da un bus nel deposito Gtt: grave una dipendente

Una lavoratrice di 45 anni è rimasta gravemente ferita l’altro giorno nel deposito Gtt di corso Novara, a Torino. La donna si trovava nell’area interna dell’azienda di trasporto quando è stata travolta da un mezzo durante una manovra.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie: ha riportato lesioni importanti agli arti ed è stata affidata al personale sanitario intervenuto sul posto.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Gli operatori del 118 di Azienda Zero hanno prestato le prime cure alla donna direttamente all’interno del deposito. Dopo la stabilizzazione, è stata caricata in ambulanza e trasferita all’ospedale Giovanni Bosco di Torino in codice rosso.

La prognosi resta riservata. Il deposito di corso Novara ospita anche mezzi a metano e viene utilizzato per le operazioni di rientro, sistemazione, rifornimento e preparazione dei veicoli prima dei nuovi turni di servizio.

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Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli operatori dello Spresal dell’Asl Torino, le pattuglie della polizia di Stato e il personale di Gtt. Gli accertamenti devono ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Le verifiche riguardano in particolare la manovra del mezzo e le condizioni operative all’interno dell’area. L’episodio ha creato forte apprensione tra i lavoratori del deposito, mentre proseguono i controlli per chiarire eventuali responsabilità.

Foto generata con IA

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