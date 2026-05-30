Operaio travolto e ucciso sull’autostrada mentre segnala la coda

Tragedia sull’A21, all’altezza dell’uscita di Alessandria Ovest in direzione Piacenza. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio. A perdere la vita è stato Nando Curzio, ausiliario della viabilità residente a Castelnuovo Scrivia, travolto da un’auto mentre segnalava un rallentamento lungo la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo durante l’avvicinamento alla coda. L’impatto è stato violentissimo e per il lavoratore non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido arrivo dei soccorsi.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, tra cui personale infermieristico che stava rientrando da Torino dopo un corso di formazione. Poco dopo è arrivata anche l’automedica di Alessandria per supportare le manovre di emergenza.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Gli accertamenti sull’accaduto sono ora affidati alla polizia stradale e ai tecnici dello Spresal, che dovranno chiarire la dinamica completa dell’investimento.

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La reazione dei sindacati

Dopo la tragedia, le organizzazioni sindacali territoriali e regionali hanno annunciato un presidio di lutto e denuncia davanti al casello di Alessandria Ovest. La manifestazione si terrà nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio, alle 11.30.

«Ogni morte sul lavoro è una sconfitta collettiva», hanno scritto i sindacati in una nota diffusa nelle ore successive all’incidente. Al centro della protesta ci saranno sicurezza stradale, tutela dei lavoratori e prevenzione degli incidenti durante le attività lungo le autostrade.

Foto redazione

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