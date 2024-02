Travolto da un’auto mentre corre lungo la ciclabile: muore a 57 anni. Il conducente si è subito fermato per dare aiuto, ma il runner è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Travolto da un’auto mentre corre lungo la ciclabile: muore a 57 anni

Stava correndo lungo la pista ciclabile, come era solito fare almeno due o tre volte alla settimana. Ma sarebbe stata l’ultima uscita della sua vita: Antonio Malesani, operaio di 57 anni, è stato investito da una Ford Kuga, ed è statop sbalzato a terra. E’ accaduto l’alttro giorno a Bra, centro della provincia di Cuneo. Sia il runner, sia il condicento della Ford sono del paese.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. Forse anche a causa delle tenebre che cominciavano a calare, l’automobilista nopn si è accorto della presenza dell’uomo che stava correndo. Lo stesso conducente si è immediatamente fermato e ha chiamato il 118 e i carabinieri, cercando di prestare aiuto all’operaio.

Deceduto in pronto soccorso

Le condizioni di Malesani sono però apparse gravissime all’arrivo dell’equipe medica. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Verduno, i tentativi di salvarlo sono stati vani: è deceduto poco dopo il ricovero.

Al momento dell’investimento, l’uomo non aveva con sé documenti e telefono cellulare, per cui non è stato possibile identificarlo subito. Tant’è che i carabinieri hanno diffuso una nota con la descrizione della vittima.

E’ stato il fratello dell’operaio, Dario, a recarsi dai carabinieri allarmato dall’assenza di notizie da parte del congiunto: e in caserma ha realizzato il dramma che si era abbattuto sulla famiglia.

La salma è stata trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale di Verduno, in attesa del nulla osta ai funerali da parte della magistratura. La notizia della morte di Malesani si è diffusa in città; i vicini lo ricordano come una persona cordiale, residente nella villetta che aveva condiviso con i genitori.