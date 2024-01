Ex consigliere comunale muore dopo essere stato investito da un suv. L’uomo aveva 83 anni, stava attraversando poco fuori dalle strisce pedonali.

Lutto nel Biellese per una uomo che era stato consigliere comunale che è morto il giorno dopo essere stato investito da un suv. Pier Franco Brisca, 83 anni, ex presidente del Circolo Oremo di Occhieppo Inferiore, è deceduto all’ospedale di Biella Ponderano a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio, a Occhieppo Inferiore.

Un suv Mercedes, guidato da un uomo di circa 50 anni residente a Camburzano, lo ha travolto.

Indagini in corso

I carabinieri stanno attualmente conducendo accertamenti sulle responsabilità del conducente coinvolto nell’incidente. Non è chiaro se Brisca stesse attraversando sulle strisce pedonali o nelle loro vicinanze, in via Martiri a Occhieppo Inferiore.

La tragica notizia è stata comunicata attraverso un post sul gruppo Facebook del Comune da una persona vicina alla famiglia dell’ex consigliere comunale. Brisca, figura di spicco nella comunità occhieppese e nel mondo delle bocce, era anche un ex bancario del Credito Italiano. Alla fine degli anni ’90, gli fu conferita la Stella al merito del lavoro.

