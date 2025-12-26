Travolto e ucciso dopo la messa di mezzanotte da un pirata della strada

Una tragedia ha sconvolto Leinì nella notte di Natale: un grave incidente stradale, avvenuto dopo la messa di mezzanotte, è costato la vita a Claudio Pogliano, 75 anni, figura storica e molto conosciuta in paese. L’automobilista responsabile non si è fermato a prestare soccorso ed è ora ricercato.

Dopo la messa di mezzanotte viene travolto da un’auto

Tragedia nella notte di Natale a Leinì, nel Torinese, dove Claudio Pogliano, 75 anni, noto geometra e decano della professione, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre rientrava a casa al termine della messa di mezzanotte. L’uomo stava percorrendo a piedi via Lombardore, diretto verso la sua abitazione. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano è stato travolto da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare aiuto, allontanandosi subito dopo l’impatto e lasciando la vittima a terra. L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale, già raccolta nel clima di raccoglimento delle festività natalizie.

Si indaga per risalire al conducente dell’auto

Inutili i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 75enne non c’è stato nulla da fare: le gravi lesioni riportate nell’urto si sono rivelate fatali e il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso.

Claudio Pogliano era una persona molto conosciuta e stimata a Leinì, non solo per la sua lunga carriera professionale, ma anche per il suo impegno e la sua presenza nella vita del paese.

Le indagini sono ora in corso per individuare il responsabile dell’investimento. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo via Lombardore e nelle zone limitrofe, nella speranza di raccogliere elementi utili a identificare il veicolo pirata e il suo conducente.

