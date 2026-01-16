Travolto mentre va a scuola: 14enne in condizioni disperate. Il ragazzino ricoverato con codice rosso al “San Giovanni” di Torino.

Travolto mentre va a scuola: 14enne in condizioni disperate

Gravissimo incidente stradale all’alba di oggi, venerdì 16 gennaio, lungo la strada provinciale 590 a San Sebastiano da Po, centro non lontano da Chivasso. Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto mentre si stava recando a scuola a piedi. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Lo riporta Prima Chivasso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, affidata ai carabinieri del mucleo radiomobile di Chivasso, il giovane alunno era uscito di casa come ogni mattina per raggiungere la fermata dell’autobus, a poche decine di metri dalla sua abitazione, in località Abate. Il tratto di strada in cui è avvenuto l’impatto è particolarmente pericoloso: privo di marciapiedi e con una banchina larga solo pochi centimetri, costringe i pedoni a camminare a ridosso della carreggiata.

La disgrazia sulla provinciale

Stando alle dichiarazioni del conducente dell’auto, una Mercedes Classe E guidata da un dirigente della Luxottica residente a Lauriano, il ragazzo si sarebbe improvvisamente spostato verso il centro della strada, rendendo impossibile all’uomo evitare l’impatto.

L’urto è stato violento: il 14enne ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è stato sbalzato sull’asfalto.

L’intervento dei soccorritori

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza della Croce rossa di Chivasso con l’équipe medica del 118, supportata successivamente da una seconda unità della Croce rossa di San Sebastiano da Po, che ha preso in carico l’automobilista, sotto choc.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, viste le condizioni estremamente critiche, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, raggiunto a sirene spiegate con la scorta dei carabinieri. Il giovane, studente residente con la famiglia nella zona, resta ricoverato in condizioni disperate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook