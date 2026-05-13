Travolto da una pedana con 750 chili di carico, muore operaio di 47 anni

Terribile tragedia sul lavoro nella tarda mattinata di ieri, martedì 12 maggio, alla Centrale del Latte di via Filadelfia a Torino. Poco prima delle 13, Raffaele Settembre, 47 anni, originario di Moncalieri e residente a Orbassano, ha perso la vita durante operazioni di scarico merci all’interno dello stabilimento.

L’uomo, dipendente della società Movinlog di Reggio Emilia incaricata della logistica nel sito produttivo, è stato travolto da una pedana con un carico di circa 750 chili mentre stava scaricando materiale da un camion. Nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa.

LEGGI ANCHE: Travolto dal proprio trattore, 95enne muore poco dopo in ospedale

L’incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il lavoratore stava effettuando attività di movimentazione merci quando la pedana lo avrebbe colpito facendolo cadere all’indietro. L’impatto al suolo si è rivelato gravissimo fin dai primi istanti, facendo scattare immediatamente l’allarme all’interno dell’azienda.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 47enne. Le condizioni dell’operaio, però, erano disperate e il decesso è stato constatato prima ancora del trasferimento in ospedale. In via Filadelfia sono arrivati anche familiari, amici e colleghi della vittima, stretti nel dolore davanti allo stabilimento.

Il cordoglio di colleghi e aziende

La tragedia ha lasciato sgomenta l’intera squadra di lavoro. Attraverso una nota ufficiale, la Centrale del latte ha espresso «il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia della vittima, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa drammatica perdita». Anche Movinlog ha manifestato vicinanza ai familiari del lavoratore, confermando la collaborazione con le autorità competenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook