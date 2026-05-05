Travolto da un suv mentre pedala: muore pensionato di 73 anni. E’ accaduto nel Canavese: all’arrivo dei soccorritori non c’era già più nulla da fare.

Travolto da un suv mentre pedala: muore pensionato di 73 anni

Si chiamava Danilo Andreatta, aveva 73 anni e abitava a Ivrea. L’altro giorno, nel tardo pomeriggio, ha perso la vita lungo la provinciale 63, in frazione Pranzalito a San Martino Canavese dopo un violento impatto contro un suv.

L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, all’incrocio con via Bronzo è stato investito da una BMW X5 condotta da una donna, rimasta illesa.

Nulla da fare per il ciclista

L’impatto è stato violento: il ciclista avrebbe urtato contro il parabrezza del veicolo prima di cadere sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi del 118, il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Strambino e del nucleo radiomobile di Ivrea. Secondo quanto emerso, Andreatta non era solo: stava pedalando insieme a un’altra persona che però, al momento dello schianto, si trovava alcune centinaia di metri più indietro e non avrebbe assistito direttamente all’accaduto.

Foto d’archivio

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