Un uomo è morto nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, alla stazione ferroviaria di Vanzago (centro tra Novara e Milano) dopo essere stato investito da un treno merci in transito. L’incidente si è verificato lungo la linea ferroviaria e ha richiesto l’intervento dei soccorritori, delle forze dell’ordine e del personale ferroviario, con conseguenti rallentamenti e cancellazioni dei collegamenti.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’accaduto, quando alcuni presenti hanno segnalato quanto avvenuto nei pressi dei binari. Sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del servizio di emergenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari. Le autorità hanno avviato tutte le verifiche previste per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.

Disagi per i viaggiatori

L’episodio ha avuto inevitabili conseguenze sulla circolazione ferroviaria. Per consentire gli interventi e i rilievi, il traffico dei treni ha subito forti rallentamenti, con ritardi che hanno interessato numerosi convogli. Molti pendolari hanno dovuto fare i conti con modifiche agli orari, cancellazioni e variazioni di percorso. La situazione è tornata gradualmente alla normalità soltanto dopo il completamento delle operazioni sul luogo della tragedia.

Indagini per chiarire la dinamica

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a comprendere quanto accaduto. Le verifiche riguardano sia le immagini degli impianti di videosorveglianza sia le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti. E’ comunque probabile che si tratti di un gesto volontario. Nel frattempo la comunità locale è rimasta profondamente colpita da un evento che ha scosso viaggiatori e residenti. Lo riporta Prima Milano Ovest.

Foto d’archivio

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